Російські війська минулої доби атакували 12 населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію троє людей дістали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
Зазначається, що ворог обстрілював Кізомис, Велетенське, Білозерку, Понятівку, Садове, Микільське, Берислав, Дудчани, Качкарівку, Одрадокам'янку, Козацьке і Херсон.
«Пошкоджені три багатоповерхівки і 15 приватних будинків. Зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури та газогони. Витік газу перекритий, пожежі та загроз немає», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у ніч на 15 квітня росіяни п'ять разів атакував атакували Куцурубську громаду.
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Російські війська минулої доби атакували 12 населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію троє людей дістали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
Зазначається, що ворог обстрілював Кізомис, Велетенське, Білозерку, Понятівку, Садове, Микільське, Берислав, Дудчани, Качкарівку, Одрадокам'янку, Козацьке і Херсон.
«Пошкоджені три багатоповерхівки і 15 приватних будинків. Зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури та газогони. Витік газу перекритий, пожежі та загроз немає», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у ніч на 15 квітня росіяни п'ять разів атакував атакували Куцурубську громаду.