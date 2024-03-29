У ніч проти 29 березня російська армія атакувала три теплоелектростанції української енергокомпанії ДТЕК. Внаслідок атаки поранень зазнав енергетик.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
Зазначається, що через обстріли серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків.
За попередньою інформацією, поранення отримав енергетик. Працівникові надали необхідну допомогу.
У ДТЕК додають, що з початку повномасштабного вторгнення росія вже обстріляла теплоелектростанції ДТЕК понад 160 разів.
Нагадаємо, що у ніч на 29 березня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено п'ять ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».
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У ніч проти 29 березня російська армія атакувала три теплоелектростанції української енергокомпанії ДТЕК. Внаслідок атаки поранень зазнав енергетик.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
Зазначається, що через обстріли серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків.
За попередньою інформацією, поранення отримав енергетик. Працівникові надали необхідну допомогу.
У ДТЕК додають, що з початку повномасштабного вторгнення росія вже обстріляла теплоелектростанції ДТЕК понад 160 разів.
Нагадаємо, що у ніч на 29 березня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено п'ять ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».