Через обстріл Херсонщини 17 червня загинув чоловік. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Вранці 17 червня росіяни скинули вибухівку на село Осокорівка на Херсонщині, через удар загинула людина.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

«За даними слідства, 17 червня близько 08:20 російські військові атакували з БпЛА Осокорівку Бериславського району», — йдеться в повідомленні.

Внаслідок цього загинув 50-річний чоловік, який перебував в автівці та виїжджав із власного подвірʼя.

«За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством», — повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів 16 червня в Херсонській області поранень зазнали двоє людей.