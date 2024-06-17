Ворожий снаряд у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

Внаслідок російських обстрілів 16 червня в Херсонській області поранень зазнали двоє людей.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Антонівка, Шляхове, Придніпровське, Токарівка, Тягинка, Новотягинка, Ольгівка та місто Херсон.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема — пошкоджено 7 приватних будинків», — йдеться у повідомленні.

Також було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, газопровід та приватний автомобіль.

Нагадаємо, що російські війська вчергове атакували Миколаївську область.