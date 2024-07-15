Зранку 15 липня армія РФ атакувала село Садове у Херсонській області.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За його словами, внаслідок російського обстрілу поранена 70-річна жінка.
«У неї вибухова травма і поранена нога. У потерпілої стан середньої тяжкості. Медики надали жінці необхідну допомогу. Від госпіталізації вона відмовилась. На момент удару росіян поранена перебувала у власному будинку, який зазнав руйнувань», — пояснив Роман Мрочко.
Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів 14 липня на території Миколаївської області пошкоджений приватний будинок, лінії електропередач та гаражі.
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Зранку 15 липня армія РФ атакувала село Садове у Херсонській області.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За його словами, внаслідок російського обстрілу поранена 70-річна жінка.
«У неї вибухова травма і поранена нога. У потерпілої стан середньої тяжкості. Медики надали жінці необхідну допомогу. Від госпіталізації вона відмовилась. На момент удару росіян поранена перебувала у власному будинку, який зазнав руйнувань», — пояснив Роман Мрочко.
Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів 14 липня на території Миколаївської області пошкоджений приватний будинок, лінії електропередач та гаражі.