Удень 17 червня російські військові атакували Полтавщину, влучивши в будівлю цивільної інфраструктури Полтавського району.

За інформацією керівника обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, на місці удару є постраждалі.

За його словами, інформація щодо влучання уточнюється, а під завалами будівлі можуть перебувати люди.

Зазначимо, що перед тим Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність тактичної авіації росіян на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Пізніше військові зафіксували швидкісну ціль у напрямку Полтавської області.