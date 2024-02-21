Військовослужбовець Збройних Сил, фото: Радіо Свобода

У Миколаєві судитимуть двох мешканців Нової Одеси за використанням пневматичної гвинтівки та вбивство військовослужбовця.

Про це повідомляє Центральний районний суд Миколаєва.

Зазначається, що інцидент трапився в серпні 2023 року в Новій Одесі, де між військовим та 47-річним знайомим і його спільником відбувся конфлікт. У ході суперечки чоловіки завдавати удару по голові та тулубу, а потім здійснили в військового не менше 13 пострілів впритул з пневматичної гвинтівки калібром 4,5 мм. Внаслідок отриманих травм, зокрема кульових поранень чоловік помер.

За словами брата загиблого, який теж постраждав у ході конфлікту, було запропоновано стягнути з обвинувачених близько 20 тисяч гривень в рахунок компенсації матеріальної шкоди та 500 тисяч гривень – моральної.

Окрім цього, потерпілий, якого було допитано під час судового засідання, повідомив, що його загиблий брат був чинним військовослужбовцем, який повернувся з військових навчань із закордону на кілька днів у відпустку, під час якої його і було вбито.

Наразі для надання прокурору часу для підготовки письмових доказів, які підлягають дослідженню у засіданні оголошено перерву.

Гучні вбивства військових на Миколаївщині

В серпні 2022 року стало відомо про загибель командира батальйону миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського майорс Євгена Чорноконя. Тоді повідомлялось, що військовий загинув при виконанні бойових завдань.

Пізніше зʼявилась інформація, що комбата вбив п’яний солдат Валентин Гандебура, вистріливши у офіцера з табельного автомату. В лютому 2023 року Центральний районний суд Миколаєва визнав Гандебуру невинним в умисному вбивстві, про що в квітні писали Преступности.НЕТ.

Прокуратура була не згодна з таким рішенням і подала апеляцію. В червні 2023 року солдата Валентина Гандебуру за рішенням Миколаївського апеляційного суду було визнано винним у вбивстві Євгена Чорноконя.

Раніше повідомлялося, що у селищі Березнегувате в Миколаївській області військовослужбовець розстріляв заступника командира роти, після чого застрелився сам.