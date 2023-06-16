Миколаївський апеляційний суд визнав солдата винним в умисному вбивстві командира та ув'язнив військовослужбовця на 10 років.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Прокурори в суді довели, що у липні 2022 року солдат перебував на території тимчасової дислокації військової частини у стані алкогольного сп’яніння.

Під час словесного конфлікту військовослужбовець із закріпленого за ним автомата Калашникова навмисно здійснив 5 прицільних пострілів чергою в бік командира, кажуть прокурори. Від несумісних із життям отриманих травм потерпілий помер на місці.

У лютому 2023 року Центральний районний суд Миколаєва визнав солдата невинуватим у вчиненні злочину: суд вирішив, що кримінальне правопорушення не доведене. Прокуратура була не згодна з таким рішенням і подала апеляцію.

Як повідомлялось у ЗМІ, йдеться про командира танкового батальйону 36-ї ОБрМП Євгена Чорноконя, якого застрелив Валентин Гандебура. Про його смерть бригада повідомила 1 серпня 2022 року.