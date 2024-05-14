Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Російські війська вдарили по Харкову двома керованими авіаційними бомбами. Постраждали двоє людей.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Одним ударом зруйновано три гаражі, ще кілька пошкоджені. Другий прийшовся по відкритій місцині. Обидва прилетіли у густонаселений район», — зазначив мер.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок обстрілу УМПБ Д-30 постраждали дві людини: чоловік 52 роки та жінка 66 років — гостра реакція на стрес, надано допомогу на місці.

Нагадаємо, що протягом минулої доби російські війська завдали ракетного удару по території Миколаївської області. Поранених та загиблих немає.