Іранський дрон «Герань-2м. Фото: ГУР МОУ

У ніч проти 21 лютого російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами-камікадзе.

Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

Зазначається, що Росія атакувала зенітною керованою ракетою С-300 (із Ростовської області у РФ), керованою авіаційною ракетою Х-59 (з Бєлгородської області у РФ), 4 крилатими ракетами Х-22 (Ростовська область) і 19 ударними «шахедами» (з Приморсько-Ахтарська у РФ).

Внаслідок бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 ударних дронів у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина з неуражених «шахедів» не досягла своїх цілей.

До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Нагадаємо, що російські війська знову здійснили артилерійський обстріл Очакова.