Журналісти з’ясували, що родина голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка протягом 2020-2023 років придбала нерухомості та автомобілів на понад 70 мільйонів гривень.

Він виправдав статки своєї родини тим, що бабуся його дружини у 90-х роках продавала акції заводу «Стирол», йдеться в розслідуванні проєкту «Схеми».

Наразі сім’я Павла Кириленка володіє:

будинком та двома земельними ділянками в мальовничому селищі на півночі Києва;

чотирма квартирами та паркомісцями в ЖК преміум-класу в Ужгороді;

двома апартаментами, комерційною нерухомістю та паркомісцями в ЖК бізнес-класу у Києві;

ще однією квартирою у столиці, де по факту мешкає родина;

двома автомобілями.

Житловий комплекс Residents Park. Фото: Схеми Маєток родини під Києвом. Фото: Схеми

Майно оформлене переважно на родичів дружини голови АМКУ — батьків-пенсіонерів та бабусю. Активи вони набули, коли той очолював Донецьку обласну адміністрацію, до переведення на посаду голови АМКУ у 2023 році. Водночас ніхто з його родичів не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це майно.

Журналісти з’ясували, що родина Павла Кириленка продовжила купувати майно і після початку повномасштабного вторгнення Росії.

В інтерв’ю «Схемам» Павло Кириленко заявив, що майно придбали за рахунок заощаджень родини його дружини.

Павло Кириленко. Фото: Схеми

За його словами родичі працювали на заводі «Стирол» у Донецькій області. В 90-х працівникам заводу роздали акції, які бабуся його дружини нібито успішно продала у 1997 році та заробила стартовий капітал. Родичі голови АМКУ говорять, що дали вони вкладали кошти у підприємництво.

Однак в офіційних реєстрах фізичних та юридичних осіб України такої інформації «Схеми» не знайшли.

— Я колись ставив це питання дружині, розуміючи, що воно може виникнути. Колись навіть жартував, мовляв, бачиш, я одружуюсь — у тебе така бабця. Але мене це ніколи не цікавило. Дружина казала: «Паш, ну як тоді реалізовувалися… Коли чоловік бабусі був ще живий, керівництво підприємства казало, наприклад, завтра чи через місяць ці акції будуть коштувати стільки-то, і вона їх реалізовувала, на той час це були великі кошти», — розповів Павло Кириленко.

Саме 77-річна бабуся дружини Павла Кириленка володіє квартирою у 200 квадратів у Києві — де по факту проживає родина посадовця. І саме вона подарувала своїй доньці — тобто тещі Павла Кириленка — офісне приміщення у столичному ЖК, в якому тепер танцювальна студія.

Раніше журналісти розповіли, що власник ТРЦ «Гулівер» Віктор Поліщук протягом усього 2022 року не повертав борги державним банкам України, пояснюючи це фінансовими втратами, повʼязаними зі вторгненням росіян. Проте протягом того ж періоду його компанії, здійснювали закупівлю елітних автомобілів на суму десятків мільйонів гривень, на яких сам бізнесмен подорожує, в тому числі за кордоном.