Віктор Поліщук, Ілюстрація «Схеми»

Власник ТРЦ «Гулівер» Віктор Поліщук протягом усього 2022 року не повертав борги державним банкам України, пояснюючи це фінансовими втратами, повʼязаними зі вторгненням росіян. Проте протягом того ж періоду його компанії, здійснювали закупівлю елітних автомобілів на суму десятків мільйонів гривень, на яких сам бізнесмен подорожує, в тому числі за кордоном.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів «Схем».

Компанії Віктора Поліщука, що управляють багатофункціональним комплексом «Гулівер», мережею електроніки та побутової техніки «Ельдорадо» й кількома великими складами, від початку війни перестали обслуговувати кредити перед держбанками. Як зазначають «Схеми», компанії заборгували близько 14 мільярдів гривень перед «Ощадбанком» та «Укрексімбанком», дані кошти вони мають повернути до 2044 року — за умовами реструктуризації цього боргу на пільгових для позичальника умовах. Але через повну зупинку виплат у перший рік повномасштабного вторгнення, державні банки вже недоотримали від його структур близько 500 мільйонів гривень.

При цьому, «Схеми» звернули увагу, що сам Віктор Поліщук продовжує обзаводитись елітним автопарком. Він пересувається на елітному Rolls-Royce вартістю близько 10 мільйонів гривень, який за повідомленням ДБР у 2022 році намагались незаконно переправити за кордон.

Віктор Поліщук, Ілюстрація «Схеми»

Зазначимо, що Rolls-Royce зареєстрований на фірму «Карпе ренталс», яка має на балансі 36 автомобілів, які переважно належать до категорії преміум і бізнес-класу. За розслідуванням журналістів, ця компанія належить двоюрідній сестрі бізнесмена, 59-річній Катерині Кузьменко з села Перегонівка на Кіровоградщині — рідне місце проживання самого бізнесмена. Компанія прописана у «Гулівері».

«Схеми» виявили, що ця фірма витрачала десятки мільйонів гривень на купівлю елітних авто, в той час як власник «Гуліверу» не платив за боргами перед державними банками. Від джерел у податковій «Схеми» отримали фінансово-господарську звітність «Карпе ренталс». У 2022 році вона придбала три нових Mercedes-AMG G 63 2022 року випуску — за сім мільйонів гривень кожен, бус Volkswagen Multivan за 2 мільйони гривень, Skoda Kodiaq за майже півтора мільйона. Ще три десятки авто компанія скуповувала приблизно в той період, коли правоохоронці з Бюро економічної безпеки запідозрили «Гулівер» у виведенні грошей з фірми за фіктивними договорами задля приховування своїх прибутків від держави», — йдеться у повідомленні.

Станом на початок 2024 року, власник «Гуліверу» Віктор Поліщук заборгував «Ощадбанку» та «Укрексімбанку», за гроші яких торгівельно-розважальний центр будувався, близько 14 мільярдів гривень.

Нагадаємо, Україна стала менш корумпованою та отримала 36 балів зі 100 можливих в Індексі сприйняття корупції за 2023 рік. Наразі вона посідає 104 місце поміж 180 країн.