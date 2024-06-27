Сили ППО, фото з відкритих джерел

У ніч проти 27 червня сили протиповітряної оборони збили 5 із 6 ракет, а також усі 23 ударні безпілотники типу Shahed-13», якими росіяни атакували Україну.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Зазначається, що для ударів по Україні росіяни застосували 29 повітряних цілей:

1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської області РФ);

4 крилаті ракети «Калібр» (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);

1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 (із повітряного простору Курської області РФ);

23 «Шахеди» (із Приморсько-Ахтарська РФ).

До бойової роботи залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою вдалося збити все, окрім балістики:

4 крилаті ракети «Калібр»;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;

23 ударні дрони.

Нагадаємо, що у ніч на 27 червня протиповітряна оборона ліквідувала шість безпілотників типу «Shahed 131/136» та три крилаті ракети в Миколаївській області.