У ніч проти 27 червня сили протиповітряної оборони збили 5 із 6 ракет, а також усі 23 ударні безпілотники типу Shahed-13», якими росіяни атакували Україну.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
Зазначається, що для ударів по Україні росіяни застосували 29 повітряних цілей:
До бойової роботи залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою вдалося збити все, окрім балістики:
Нагадаємо, що у ніч на 27 червня протиповітряна оборона ліквідувала шість безпілотників типу «Shahed 131/136» та три крилаті ракети в Миколаївській області.
У ніч проти 27 червня сили протиповітряної оборони збили 5 із 6 ракет, а також усі 23 ударні безпілотники типу Shahed-13», якими росіяни атакували Україну.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
Зазначається, що для ударів по Україні росіяни застосували 29 повітряних цілей:
До бойової роботи залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою вдалося збити все, окрім балістики:
Нагадаємо, що у ніч на 27 червня протиповітряна оборона ліквідувала шість безпілотників типу «Shahed 131/136» та три крилаті ракети в Миколаївській області.