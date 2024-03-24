Новим прем'єром Ірландії стане Саймон Гарріс, фото: PA

Новим прем'єром Ірландії стане 37-річний Саймон Гарріс, який не має вищої освіти і стане наймолодшим ірландським прем'єром.

Як повідомляє The Guardian, Саймон Гарріс, який раніше обіймав посаду міністра вищої освіти, був єдиним кандидатом на лідерство в правоцентристській партії «Фіне Гел». Висування кандидатів завершилося о 13:00 за місцевим часом у неділю.

Саймон Гарріс має замінити на посту Лео Варадкара, який несподівано оголосив у середу, 20 березня, що йде у відставку з посади лідера «Фіне Гел» і прем'єр-міністра Ірландії.

При цьому наймолодшим главою уряду він стане не раніше 9 квітня, адже тоді ірландський парламент відновить свою роботу після великодніх канікул.

Очікується, що заступницею лідера «Фіне Гел» буде призначено Хізер Хамфріс, яка зараз є міністеркою соціального захисту.

Як зазначає видання, багато хто вважає Саймона Гарріса хорошим комунікатором, особливо в соціальних мережах.

Саймон Гарріс має 92 тисячі підписників у TikTok. Він вивчав журналістику та французьку мову в Дублінському технологічному інституті, проте покинув навчання на першому курсі та вирішив зробити кар'єру в політиці лише за кілька років після того, як став достатньо дорослим, щоб мати право голосу.

Нагадаємо, Ірландія різко скорочує виплати для українських біженців, які проживатимуть у державному житлі. Меншу допомогу новоприбулі українці отримуватимуть вже з наступного тижня.