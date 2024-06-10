Застосунок «Дію», фото з відкритих джерел

Рідні полонених відтепер отримуватимуть сповіщення від Координаційного штабу в застосунку «Дія».

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Зазначається, що сповіщення надходитимуть у «Дію», аби захистити родини військовополонених від дезінформації.

«Вразливістю рідних полонених та зниклих безвісти користувалися шахраї — пропонували за гроші «пришвидшити» обмін або надсилали фейкову інформацію, імітуючи дані від Координаційного штабу», — пояснюють у відомстві.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що, коли людина зникає, рідні залишають заяву в особистому кабінеті на сайті Координаційного штабу.

У «Дію» надійдуть сповіщення з цього кабінету про те, що:

заяву підтвердили;

до справи додали інформацію;

людину звільнили з полону.

Якщо людина вважалася зниклою безвісти, а потім вдалося підтвердити, що вона в полоні — також буде сповіщення в «Дії».

У відомстві додали, що отримуватимуть сповіщення від Координаційного штабу в «Дію» ті, хто авторизований у застосунку, має верифіковану картку платника податків та подавав заяви через особистий кабінет Координаційного штабу.

Нагадаємо, в Україні створять єдину систему з базою ДНК родин зниклих безвісти, щоб пришвидшити процес пошуку.

Також в Миколаєві діє регіональний штаб з питань зниклих безвісти в особливих умовах. Родини зниклих на війні миколаївців можуть звернутися за безоплатною юридичною та психологічною допомогою.

Там розповіли, про правила, яких слід дотримуватися родинам під час пошуку зниклого та що ні за яких умов не можна викладати інформацію про зниклого у соціальні мережі.

Раніше також повідомлялося, що в Миколаївській області з листопада 2022 року працює регіональне представництво Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, основне завдання якого — дати можливість близьким та родичам зниклих та полонених військовослужбовців, які перебувають у Миколаївській, Одеській, Херсонській областях не їхати за допомогою та консультаціями до столиці.