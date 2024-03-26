ДТП на Миколаївщині. Фото: поліція у Миколаївській області

У Вознесенському районі правоохоронці затримали нетверезого водія автомобіля Opel Vectra, який вчинив смертельне ДТП та втік.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

На Миколаївщині поліція затримала водія, який скоїв смертельне ДТП та втік. Фото: поліція у Миколаївській області На Миколаївщині поліція затримала водія, який скоїв смертельне ДТП та втік. Фото: поліція у Миколаївській області

Зазначається, що, 25 березня, близько 23:30 38-річний водій Opel Vectra, рухаючись по автодорозі Т-1510 «Арбузинка-Єланець-Нова Одеса» не впорався із керуванням, з’їхав в кювет і врізався в дерево. Пасажир автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Водій легковика з місця аварії зник.

Правоохоронці відшукали водія за місцем мешкання у Єланецькій громаді. У водія авто виявили 1,21 проміле алкоголю (в 6 разів вище максимально допустимої норми).

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого». Водія автівки затримано, триває розслідування та вирішується питання про оголошення йому підозри.

Поліція встановлює обставини та причини ДТП. Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звернутися за телефонами 050-013-01-48 або 102.

Нагадаємо, що 25 березня о 23:34, на автодорозі С151004 водій автомобіля Opel Vectra не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та врізався в дерево.