Незаконний вилов риби та раків на Миколаївщині. Фото: ГУНП в Миколаївській області

Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно двох чоловіків, які незаконно виловлювали рибу та раків. Сума завданих збитків державі склала понад 613 тисяч гривень.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

За даними слідчих, що наприкінці січня, під час заборони на вилов річкових раків у рибогосподарських водних об’єктах Миколаївської області, двоє чоловіків у акваторії річки Південний Буг біля одного з сіл Ольшанської громади на човні здійснювали незаконний вилов риби та раків браконьєрськими риболовними пастками.

Окрім того, разом із рибоохоронним патрулем поліцейські вилучили заборонене знаряддя лову, човен та мотор.

Відносно браконьєрів інспектори державного агентства меліорації та рибного господарства склали адміністративні протоколи, а поліцейські відкрили кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 249 КК України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». За скоєне правопорушення чоловікам загрожує до трьох років обмеження волі.

На даний час досудове розслідування вказаного кримінального провадження дізнавачі відділення поліції № 5 Миколаївського районного управління завершили. Прокурори затвердили та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду по суті.

Раніше на Миколаївщині троє чоловіків попри заборону, незаконним шляхом виловили 709 особин різної породи риб та крабів. Браконьєри завдали довкіллю шкоди на 880 тисяч гривень.