Смертельне ДТП на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

У понеділок, 19 лютого о 19:45 у Первомайську на автодорозі Н-24 «Миколаїв-Благовіщенське» сталася ДТП за участю автомобіля Toyota RAV-4 та вантажного автомобіля ГАЗ-53.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Внаслідок зіткнення на місці загинув водій позашляховика.

Зазначається, що для деблокування тіла загиблого чоловіка 1971 року народження залучалося відділення 23 державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою гідравлічного інструменту співробітники ДСНС розтиснули понівечені конструктивні елементи автомобіля та вилучили тіло чоловіка.

Від ДСНС залучалися 5 співробітників, один спецавтомобіль.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві на проспекті Центральному 138 В, біля кафе «New York Street Pizza», водій Mercedes-Benz скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині на автодорозі М-14 «Одеса — Мелітополь» зіткнулися вантажівка та мотоцикл. Водій двоколісного загинув.

Нагадаємо, що у Миколаєві на перетині вулиць Крилова та Білої зіткнулись автомобіль Nissan Rogue та мотоцикл Viper, постраждали двоє підлітків.