У столиці Грузії Тбілісі другий день поспіль триває акція протесту проти законопроєкту про «іноагентів». Сьогодні ввечері спецпризначенці намагались витіснити мітингувальників від входу до парламенту.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Організатори заявляють, що мітинг триватиме доти, поки владна партія не відмовиться від спроб ухвалити закон, який протестувальники називають антидемократичним й антиєвропейським. Будівлю парламенту охороняють поліцейські спецпризначенці.

У Тбілісі біля парламенту другий день тривають масштабні протести, фото: Радіо Свобода

У Тбілісі біля парламенту другий день тривають масштабні протести, фото: Радіо Свобода

У Тбілісі біля парламенту другий день тривають масштабні протести, фото: Радіо Свобода

Крім того, у МВС Грузії заявили про затримання 14 протестувальників. Їх звинуватили у хуліганстві та непокорі поліції. Відомо про одного пораненого поліцейського.

Як повідомляє «Радіо Свобода», обговорення так званого «закону про іноагентів» – законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу», розпочалося 15 квітня на засіданні юридичного комітету парламенту Грузії.

Наразі законопроєкт про «іноагентів» знову виноситься на пленарне засідання парламенту Грузії.

У парламенті знову ввели «жовтий рівень» безпеки на тлі очікування обіцяного продовження акції протесту.

Що відомо про «закон про іноагентів»

Закон про «іноагентів» фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус «агентів іноземного впливу». Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.

Раніше повідомлялось, що Грузія звільнила свого громадянина, якого російські військові незаконно затримали поблизу лінії розмежування з окупованими територіями.