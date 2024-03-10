У Росії студента ув'язнили за те, що він назвав свою Wi-Fi мережу «Slava Ukraine». Ілюстративне фото з відкритих джерел

Студента Московського державного університету засудили до десяти діб арешту за те, що він назвав свою Wi-Fi мережу проукраїнським гаслом «Slava Ukraine».

Про це повідомляє Українська правда.

Зазначимо, у районному суді Москви заявили, що студент «здійснив адміністративне правопорушення і публічно демонстрував атрибутику екстремістських організацій».

За даними видання, на назву мережі хлопця звернули увагу місцеві поліцейські, після чого студента взяли під варту, а у його кімнаті провели обшук. Персональний комп’ютер, ноутбук та Wi-Fi-роутер конфіскували.

«У судових матеріалах стверджують, що студент використовував свою мережу Wi-Fi з метою пропаганди гасла «Слава Україні» необмеженому колу осіб з числа користувачів у межах доступу Wi-Fi сигналу ідеології Організації українських націоналістів», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у Росії заборонили публічно демонструвати символіку та атрибутику Організації українських націоналістів, а також використовувати гасло «Слава Україні» та відповідь на нього – «Героям слава».

Нагадаємо, в РФ проводяться заходи щодо забезпечення проведення чергової хвилі мобілізації. Наразі активно нарощуються можливості із забезпечення масової мобілізації студентів вищих навчальних закладів.