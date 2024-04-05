Суд. Фото з відкритих джерел

Центральний районний суд Миколаєва арештував без права внесення застави 47-річного жителя Баштанського району, підозрюваного у вбивстві знайомого.

Про це повідомила пресслужба Центрального районного суду Миколаєва.

Відповідно до матеріалів клопотання, підозрюваний, перебуваючи на території домоволодіння в одному з сіл Баштанського району, випивав зі своїми знайомими. Згодом в нього виник конфлікт з одним із них.

В ході конфлікту чоловік наніс останньому низку ударів руками і ногами в обличчя та груди, спричинивши синці та численні перелами ребер, внаслідок яких настала смерть, йдеться у матеріалах справи.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що підозра є обґрунтованою, існують ризики, запобігти яким можна тільки застосувавши винятковий запобіжний захід. Окрім цього, додав, що підозрюваний є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину.

Підозрюваний просив суд застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту. Захисник просив відмовити в задоволенні клопотання, вважав ризики необґрунтованими.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя Володимир Лященко постановив застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Раніше 68-річному жителю Миколаївського району, якого підозрюють у вбивстві власного сина, обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою без можливості внесення застави.