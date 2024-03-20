Мешканець села на Миколаївщині підозрюється у вбивстві сина. Фото: Нацполіція

68-річному жителю Миколаївського району, якого підозрюють у вбивстві власного сина, обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою без можливості внесення застави.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, 17 березня батько разом із 39-річним сином розпивали у своєму будинку алкогольні напої. Під час застілля між ними виник конфлікт. У результаті підозрюваний завдав кухонного ножа одного удару в живіт синові, від якого той помер на місці.

За скоєний злочин чоловіку передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Наразі підозрюваний перебуває у Миколаївському СІЗО.

Нагадаємо, 66-річний мешканець Снігурівки, що на Миколаївщині, зарубав свого 43-річного сина сокирою. За даними слідства, чоловіки посварилися, після чого пʼяний батько схопив сокиру та декілька разів вдарив нею сина по голові. Він помер на місці.

Також, мешканця Миколаївського району підозрюють у вбивстві власного сина. Пʼяний чоловік під час сварки схопив ніж та завдав численних ударів, внаслідок чого син помер.