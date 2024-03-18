Мешканець села на Миколаївщині підозрюється у вбивстві сина / Фото: Нацполіція

Мешканець одного з сіл Березанської громади Миколаївщини підозрюється у вбивстві свого 39-річного сина.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Зі слів 67-річного чоловіка, удар ножем синові він завдав під час сварки. Правоохоронці вилучили з будинку речовий доказ — ніж, та направили на експертизу.

Його затримали та повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Зазначається, що найближчим часом суд обиратиме чоловікові запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 66-річний мешканець Снігурівки, що на Миколаївщині, зарубав свого 43-річного сина сокирою. За даними слідства, чоловіки посварилися, після чого пʼяний батько схопив сокиру та декілька разів вдарив нею сина по голові. Він помер на місці.

Також, мешканця Миколаївського району підозрюють у вбивстві власного сина. Пʼяний чоловік під час сварки схопив ніж та завдав численних ударів, внаслідок чого син помер.