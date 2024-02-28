Мешканець Миколаївського району підозрюється у вбивстві сина / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Мешканця Миколаївського району підозрюють у вбивстві власного сина. Пʼяний чоловік під час сварки схопив ніж та завдав численних ударів, внаслідок чого син помер.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, 25 лютого між 54-річним батьком, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, та його 35-річним сином виник конфлікт, під час якого чоловік схопив ніж та зарізав сина.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, пʼяний 51-річний мешканець Первомайського району, що на Миколаївщині, накинувся з сокирою на свою співмешканку, та завдав жінці рубані рани й відкриті переломи руки та ноги. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Також повідомлялось, що 66-річний мешканець Снігурівки, що на Миколаївщині, зарубав свого 43-річного сина сокирою. Йому загрожує до 15 років.

Раніше, правоохоронці затримали 33-річного мешканця Миколаєва, який вдарив знайомого молотком в око та втік. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.