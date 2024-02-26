Правоохоронці затримали 33-річного мешканця Миколаєва, який вдарив знайомого молотком в око та втік. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.
До поліції Миколаївської області, надійшло повідомлення від лікарів, що до них доставили місцевого мешканця з тяжкою травмою ока.
За даними слідства, потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження на вулиці під час сварки зі знайомим. У ході конфлікту чоловік вдарив молотком. Наразі потерпілий перебуває у лікарні.
Зловмисника затримали та повідомили про підозру за частиною 1 статті 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років. Слідство триває.
Нагадаємо, пʼяний 51-річний мешканець Первомайського району, що на Миколаївщині, накинувся з сокирою на свою співмешканку, та завдав жінці рубані рани й відкриті переломи руки та ноги. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.
Також повідомлялось, що 66-річний мешканець Снігурівки, що на Миколаївщині, зарубав свого 43-річного сина сокирою. Йому загрожує до 15 років.
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Правоохоронці затримали 33-річного мешканця Миколаєва, який вдарив знайомого молотком в око та втік. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.
До поліції Миколаївської області, надійшло повідомлення від лікарів, що до них доставили місцевого мешканця з тяжкою травмою ока.
За даними слідства, потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження на вулиці під час сварки зі знайомим. У ході конфлікту чоловік вдарив молотком. Наразі потерпілий перебуває у лікарні.
Зловмисника затримали та повідомили про підозру за частиною 1 статті 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років. Слідство триває.
Нагадаємо, пʼяний 51-річний мешканець Первомайського району, що на Миколаївщині, накинувся з сокирою на свою співмешканку, та завдав жінці рубані рани й відкриті переломи руки та ноги. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.
Також повідомлялось, що 66-річний мешканець Снігурівки, що на Миколаївщині, зарубав свого 43-річного сина сокирою. Йому загрожує до 15 років.