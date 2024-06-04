На суді в Миколаєві показали обшуки в квартирі офіцера ЗС РФ

У суді Миколаєва триває справа за підозрою у держзраді ексспецпризначенця, фото: «НикВести»

У Заводському районному суді Миколаєва показали обшуки в помешканні батька офіцера Головного управління Генштабу РФ, який повʼязаний зі справою про вербування мера Очакова.

Засідання пройшло у понеділок, 3 червня, повідомляє кореспондентка «НикВести».

Згідно матеріалів справи, Сергій Колесніков — офіцер Головного управління Генерального штабу ЗС РФ, з яким обвинувачений екскомандир 73-го морського центру Сил спеціальних операцій та посадовець Очаківської міськради Едуард Шевченко познайомився у соціальній мережі «Однокласники», не знаючи про його діяльність. Слідство зокрема повʼязує Колеснікова з вербуванням мера Очакова. Сам Шевченко це спростував, назвавши їх спілкування листуванням.

Обшук від липня 2023 року проходив в помешканні батька Сергія Колеснікова в місті Краматорськ в Донецькій області з метою пошуку матеріалів, що свідчили б про причетність його сина до спецслужб РФ.

Відомо, що багато років Сергій Колесніков проживав в Росії. Чоловік проходив навчання в одному з воєнно-морських закладів в Санкт-Петербурзі. Наразі його місце проживання анексований Крим.

Краматорськ, липень 2023 року, фото: «НикВести»

Під час обшуку правоохоронці заявили, що не дивлячись на те, що він не проживав в Україні, звʼязок з рідними Колесніков тримає. Однак батько це заперечив.

— Що вам відомо про його службу та звʼязок з російською армією? — Нічого, за виключенням того, що було до 2014 року. Він закінчив училище в Пітері, був на Північному флоті, був у Чечні в кінці 90-х, після цього він був у Севастополі наче охороняв там якогось генерала, але він брехав, я не вірив у це. Потім жив в Іркутську, якісь були торгові стосунки з Китаєм, він лісом займався. І повернувся до Санкт-Петербурга, — відповів батько. — Про його відношення до розвідувальних органів РФ вам було відомо? — Нічого не відомо. Ніколи він про це нічого не казав.

Обушки в помешканні батька Сергія Колеснікова в Краматорську, фото: «НикВести»

В ході обшуку правоохоронці вилучили в помешканні деякі фотографії з сімейного альбому Колеснікова та його свідоцтво про народження.

Їх суддя Ірина Боброва передала для ознайомлення стороні захисту та самому підсудному Едуарду Шевченку.

Однак адвокат відповів, що не вбачає в протоколі обшуку належних доказів того, чи йде мова про того самого Сергія Колеснікова, який фігурує у справі та виходив на звʼязок із Шевченком.

— Що ми бачимо з протоколу? Батько плутається з датами (чоловік не міг згадати рік народження, — прим.) народження сина, не вірить йому. Дослівно: «Он врет, занимался лесом, охранял какого-то генерала, я вообще не знаю о его деятельности». Навіть той номер телефону, який фігурує, за ним він не спілкувався.Вилучені так звані докази ці, це свідоцтво я не знаю, куди його можна приліпити, бо це бумажка, а не свідоцтво. Там немає печаті, це не документ. Наскільки це доказ вини Шевченка, я не знаю, — сказав адвокат.

В суді оголошена перерва.

Справа Едуарда Шевченка

Розгляд справи Едуарда Шевченка, якого звинувачують у співпраці з російськими спецслужбами, розпочався 6 лютого. Чоловіка затримали у березні 2023 року за фактом державної зради.

Він не тільки очолював відділ міськради Очакова, що відповідає за безпеку у місті, а й був командиром 73-го морського центру спецпризначення, ветераном АТО та кавалером державних орденів.

В інтерв’ю журналістам він негативно відзивався про роки своєї служби у лавах ЗСУ, через несправедливий рівень забезпечення військовослужбовців.

На засіданні 27 травня суд розглядав процес проведення обшуку в помешканні обвинуваченого.

Як зі справою про держзраду повʼязаний мер Очакова?

Під час затримання Едуарда Шевченка у березні 2023 року СБУ повідомили, зокрема, і про те, що він намагався завербувати мера Сергія Бичкова.

За даними слідства, коли Едуард Шевченко займав посаду керівника відділу охорони та спостереження управління ЖКГ Очаківської міської ради, він отримав завдання від Сергія Колеснікова завербувати мера для лояльного відношення. У безпосередньому спілкуванні з Бичковим у міськраді Шевченко сказав, що з мером хочуть поспілкуватись представники РФ.

«Остерегается очень сильно. Предложил через меня», — відзвітував він тоді Колеснікову після спілкування з очаківським мером.

Вже після затримання Едуард Шевченко заявив, що здивований релізом СБУ, в якому вказано, що він намагався завербувати працювати на росіян мера Сергія Бичкова.

Заступник голови ради громадського контролю Бюро економічної безпеки України Денис Жело прокоментував відсутність претензій у правоохоронців до мера Очакова Сергія Бичкова, колегу якого затримали на державній зраді. За словами Дениса Жело, міський голова Очакова Сергій Бичков «дружив по всіх напрямках з агентом російської розвідки Едуардом Шевченко».

Сам Едуард Шевченко відзначив, що вважає Сергія Бичкова найбільш ефективним мером з усіх, що були в Очакові.

Сам мер майже завжди був закритим для спілкування зі ЗМІ. Коментуючи це, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім припустив, що Сергій Бичков не звертається до громади та не звітує про результати роботи через те, що він «непублічна людина».