Самовільно зайняв понад 400 га земель полігону. Ілюстративне фото НикВести

Підприємця з Миколаївської області судитимуть за самовільне зайняття земельних ділянок, розташованих на полігоні Збройних сил України.

Про це повідомила Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

За даними прокуратури, у вересні-жовтні 2022 року підприємець, не маючи відповідного дозволу та договору оренди, проводив сільськогосподарську діяльність на частинах трьох земельних ділянок в Миколаївській області.

Ці землі, загальною площею понад 400 гектарів, призначені для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України.

Внаслідок самовільного зайняття земель військового полігону державі було завдано збитків на понад 28,8 мільйона гривень, додали в Спецпрокуратурі.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, суд зобов'язав чотирьох громадян повернути державі ділянки Національного природного парку «Бузький Гард» вартістю 77 мільйонів гривень, які ті отримали під ведення селянського господарства.