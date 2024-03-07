Бузький Гард. Фото: 1plus1.ua

Суд зобов'язав чотирьох громадян повернути державі ділянки Національного природного парку «Бузький Гард» вартістю 77 мільйонів гривень, які ті отримали під ведення селянського господарства.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Прокуратура встановила, що Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області незаконно передало у власність чотирьом громадянам земельні ділянки природно-заповідного фонду в межах Національного природного парку «Бузький Гард», площею по 2 гектари кожному для ведення особистого селянського господарства.

«Внаслідок цих незаконних дій, особливо цінні землі природно-заповідного фонду загальною вибули з державної власності та були передані у приватну власність громадян під виглядом земель сільськогосподарського призначення», — йдеться у повідомленні.

Первомайська окружна прокуратура подала позов до Первомайського міськрайонного суду, який постановив повернути землі загальною площею 8 гектарів і вартістю 77 мільйонів гривень у власність держави.

Наразі вживаються заходи до забезпечення реального виконання рішення суду.

Нагадаємо, миколаївські прокурори заочно повідомили ексначальниці одного з управлінь ГУ Держгеокадастру у Миколаївській області про підозру незаконної передачі земельної ділянки у приватну власність. Зазначається, що вона погодила дозвільні документи, на підставі яких у власність 11 особам відведено землі природно-заповідного фонду національного природного парку «Бузький Гард» площею майже 23 гектари.