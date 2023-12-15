Миколаївські прокурори заочно повідомили ексначальниці одного з управлінь ГУ Держгеокадастру у Миколаївській області про підозру незаконної передачі земельної ділянки у приватну власність.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Зазначається, що підозрювана, неналежно виконуючи свої службові обов`язки та проявляючи злочинну недбалість, погодила дозвільні документи, на підставі яких на території Первомайського району у власність 11 особам відведено землі природно-заповідного фонду національного природного парку «Бузький Гард» площею майже 23 гектарів.

Так, своїми діями зловмисниця спричинила збиток державі майже на 630 тисяч гривень.

Окрім того, санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом до семисот п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, у Миколаєві державі вимагають повернути землі лісу, які міськрада незаконно передала під забудову. Мова йде про земельну ділянку урочища «Варварівське», площею 880 квадратних метрів та вартістю 2,4 мільйона гривень.

До того повідомлялося, що Миколаєву повернули зелену зону біля автовокзалу, де планували будувати ТЦ.