З місця подій. Фото: поліція Одеської області

В Одесі у ніч з 29 на 30 червня загинув 23-річний військовий — у нього влучила куля з автомата. Як відомо, її випустила 17-річна дівчина, яка виявила бажання спробувати розібрати і зібрати автомат.

Про це повідомили у пресслужбі національної поліції в Одеській області.

Прибувши на місце події, правоохоронці виявили що військовий запросив у гості товариша та двох знайомих дівчат віком 17-ти та 20-років. Під час хмільного застілля менша за віком дівчина захотіла розібрати та зібрати автомат, що належить власнику квартири. Вона взяла зброю в руки і відбулися постріли. Кулі поцілили у 23-річного військового, який, на жаль, від отриманих поранень загинув на місці.

З місця скоєння злочину слідчі забрали автомат Калашникова та декілька магазинів з набоями до нього, гільзи, два пістолети та інші речі, що мають інтерес для слідства.

Правоохоронці зʼясовують всі обставини загибелі військовослужбовця, а також підстави наявності та зберігання автоматичної зброї за місцем мешкання у його товариша. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Слідство триває.

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