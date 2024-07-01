ДТП на Миколаївщині. Фото: поліція Миколаївської області

На Миколаївщині неподалік села Баловне не розминулись легковик і мотоцикл. Постраждав неповнолітній водій двоколісного та його 17-річний пасажир.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Аварія сталася 30 червня близько 19:10 на автодорозі Н-24 «Миколаїв - Благовіщенське». За кермом Hyundai перебував 56-річний водій, мотоциклом Lifan керував 15-річний хлопець.

Водій автомобіля Hyundai не постраждав. Неповнолітнього водія мотоциклу та пасажира відвезли у лікарню.

Слідчі поліції кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Нині поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Нагадаємо, що 29 червня в Миколаєві на перехресті вулиць Лягіна та Потьомкінської сталась аварія за участю автомобілів Land Cruiser Prado та ВАЗ-21110.