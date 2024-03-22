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Трьох чоловіків з Вознесенська визнали винними за розбій та крадіжку. Їх засудили до 7, 8 та 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, двоє зловмисників, один з яких раніше судимий, у січні 2017 року, через вікно проникли до будинку мешканця у селі Козубівка. Тоді вони таємно викрили майно власника на загальну суму понад 180 тисяч гривень.

Пізніше, у березні 2017 року, чоловіки залучили до своєї “групи” свого знайомого. Вже разом вони скоїли розбійний напад на приватного підприємця, який у смт Олександрівка Вознесенського району торгував картоплею.

Реалізуючи злочин, вони напали на чоловіка — потерпілого били руками та рукояткою револьверу в область голови та ніг. Погрожуючи йому застосуванням вогнепальної зброї, чоловіки проникли до кабіни його вантажівки, та з метою знайти гроші обшукали салон кабіни. Замість грошей грошей злодії знайшли та забрали мобільний телефон. Після цього зникли з місця скоєння злочину.

Злочинців судили за частиною 3 статті 185 та частиною 3 статті 187 Кримінального Кодексу України), під час суду чоловіки свою вину не визнали.

За вироком суду, злочинцям призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 7, 8 та 9 років з конфіскацією усього майна. Вирок суду на даний час не набув чинності, триває строк апеляційного оскарження.

Нагадаємо як прокуратура Миколаївської області торік скерувала до суду 44 акти через неналежний стан укриттів.