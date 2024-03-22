Трьох чоловіків з Вознесенська визнали винними за розбій та крадіжку. Їх засудили до 7, 8 та 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
За даними слідства, двоє зловмисників, один з яких раніше судимий, у січні 2017 року, через вікно проникли до будинку мешканця у селі Козубівка. Тоді вони таємно викрили майно власника на загальну суму понад 180 тисяч гривень.
Пізніше, у березні 2017 року, чоловіки залучили до своєї “групи” свого знайомого. Вже разом вони скоїли розбійний напад на приватного підприємця, який у смт Олександрівка Вознесенського району торгував картоплею.
Реалізуючи злочин, вони напали на чоловіка — потерпілого били руками та рукояткою револьверу в область голови та ніг. Погрожуючи йому застосуванням вогнепальної зброї, чоловіки проникли до кабіни його вантажівки, та з метою знайти гроші обшукали салон кабіни. Замість грошей грошей злодії знайшли та забрали мобільний телефон. Після цього зникли з місця скоєння злочину.
Злочинців судили за частиною 3 статті 185 та частиною 3 статті 187 Кримінального Кодексу України), під час суду чоловіки свою вину не визнали.
За вироком суду, злочинцям призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 7, 8 та 9 років з конфіскацією усього майна. Вирок суду на даний час не набув чинності, триває строк апеляційного оскарження.
Нагадаємо як прокуратура Миколаївської області торік скерувала до суду 44 акти через неналежний стан укриттів.
Трьох чоловіків з Вознесенська визнали винними за розбій та крадіжку. Їх засудили до 7, 8 та 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
За даними слідства, двоє зловмисників, один з яких раніше судимий, у січні 2017 року, через вікно проникли до будинку мешканця у селі Козубівка. Тоді вони таємно викрили майно власника на загальну суму понад 180 тисяч гривень.
Пізніше, у березні 2017 року, чоловіки залучили до своєї “групи” свого знайомого. Вже разом вони скоїли розбійний напад на приватного підприємця, який у смт Олександрівка Вознесенського району торгував картоплею.
Реалізуючи злочин, вони напали на чоловіка — потерпілого били руками та рукояткою револьверу в область голови та ніг. Погрожуючи йому застосуванням вогнепальної зброї, чоловіки проникли до кабіни його вантажівки, та з метою знайти гроші обшукали салон кабіни. Замість грошей грошей злодії знайшли та забрали мобільний телефон. Після цього зникли з місця скоєння злочину.
Злочинців судили за частиною 3 статті 185 та частиною 3 статті 187 Кримінального Кодексу України), під час суду чоловіки свою вину не визнали.
За вироком суду, злочинцям призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 7, 8 та 9 років з конфіскацією усього майна. Вирок суду на даний час не набув чинності, триває строк апеляційного оскарження.
Нагадаємо як прокуратура Миколаївської області торік скерувала до суду 44 акти через неналежний стан укриттів.