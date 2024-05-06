Туреччина тимчасово закрила прохід через Босфор. Фото: головний директорат берегової безпеки Туреччини

Зранку 6 травня Туреччина закрила для руху протоку Босфор через аварію на одному з суден, у якого відмовило кермо.

Про це повідомив головний директорат берегової безпеки Туреччини.

«До 64-метрового вантажного судна під назвою BRABUS, у якого вийшло з ладу кермо біля північного входу в Босфор під час плавання з Трабзона до Бандирми, було негайно направлено лоцманський катер, буксир та швидкісний аварійно-рятувальний катер», — повідомив директорат.

Рух протокою Босфор тимчасово зупинено в обох напрямках.

Нагадаємо, у березні автомобільний міст Френсіса Скотта Кі завдовжки 2,5 кілометра впав у річку в американському Балтіморі. Перед цим в нього врізалося вантажне судно.