Зранку 6 травня Туреччина закрила для руху протоку Босфор через аварію на одному з суден, у якого відмовило кермо.
Про це повідомив головний директорат берегової безпеки Туреччини.
«До 64-метрового вантажного судна під назвою BRABUS, у якого вийшло з ладу кермо біля північного входу в Босфор під час плавання з Трабзона до Бандирми, було негайно направлено лоцманський катер, буксир та швидкісний аварійно-рятувальний катер», — повідомив директорат.
Рух протокою Босфор тимчасово зупинено в обох напрямках.
Нагадаємо, у березні автомобільний міст Френсіса Скотта Кі завдовжки 2,5 кілометра впав у річку в американському Балтіморі. Перед цим в нього врізалося вантажне судно.
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Зранку 6 травня Туреччина закрила для руху протоку Босфор через аварію на одному з суден, у якого відмовило кермо.
Про це повідомив головний директорат берегової безпеки Туреччини.
«До 64-метрового вантажного судна під назвою BRABUS, у якого вийшло з ладу кермо біля північного входу в Босфор під час плавання з Трабзона до Бандирми, було негайно направлено лоцманський катер, буксир та швидкісний аварійно-рятувальний катер», — повідомив директорат.
Рух протокою Босфор тимчасово зупинено в обох напрямках.
Нагадаємо, у березні автомобільний міст Френсіса Скотта Кі завдовжки 2,5 кілометра впав у річку в американському Балтіморі. Перед цим в нього врізалося вантажне судно.