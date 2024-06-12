Підпалена автівка ЗСУ. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

У Дніпро невідомі підпалили автомобіль Збройних сил України.

Про це повідомила поліція Дніпропетровщини.

Зазначається, що інцидент стався в ніч проти 10 червня на автостоянці, що на вулиці Яскравій.

За даними поліції, що внаслідок підпалу загорівся мікроавтобус Volkswagen, який належить військовим. Вогонь пошкодив моторний відсік, торпедо авто та лобове скло.

На місці виявили порожні пляшки від бензину. За попередньою інформацією, до підпалу може бути причетна група людей.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна.

Санкція статті передбачає від 3 до 10 років увʼязнення.

Нагадаємо, раніше ДБР розслідувало побиття солдата офіцером у 190 навчальному центрі в Житомирській області.