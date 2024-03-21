Російський боєприпас, фото з відкритих джерел

Увечері 20 березня у Миколаєві на території одного із домоволодінь вибухнув боєприпас. Постраждав 35-річний господар.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

За даними рятувальників, чоловік попередньо у дворі намагався розібрати боєприпас, який здетонував. Внаслідок вибуху постраждалий 1988 року народження, отримав множинні осколкові поранення та був госпіталізований до медичного закладу.

Усі обставини події встановлюються правоохоронцями.

Раніше повідомлялося, що 28 грудня, в Інгульському районі Миколаєва від детонації касетного снаряду постраждала 52-річна місцева мешканка.