Наслідки вибуху газу в Кривому Розі. Фото: Євген Ситниченко

Вночі, 11 квітня через витік газу стався вибух в одній із багатоповерхівок Кривого Рогу. Поранень зазнали семеро людей.

Про це повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

Наслідки вибуху газу в Кривому Розі, 11 квітня, 2024 року. Фото: Євген Ситниченко Наслідки вибуху газу в Кривому Розі, 11 квітня, 2024 року. Фото: Євген Ситниченко

Зазначається, що внаслідок вибуху газу частково зруйновано конструкції з 3 до 5 поверху одного з під'їздів. У будинку виникла пожежа, яку рятувальники швидко погасили. На місці надзвичайної ситуації працюють усі відповідні служби.

За даними РВА, постраждали 7 людей: з них трьох госпіталізували, а іншим надали медичну допомогу на місці.

За словами місцевого політика Олександр Вілкул, що наразі розбір завалів продовжується: під завалами ще можуть бути постраждалі.

«Біля будинку розгорнули штаб із надання психологічної допомоги. Туди звернулися вже понад 20 людей. Також у сусідній школі функціонує «Пункт незламності», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в 22 червня в 16-ти поверховому будинку в Дніпровському районі столиці стався вибух, після якого спалахнула пожежа.