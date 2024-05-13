Фото: Луганська обласна державна адміністрація

Українські військові знищили стратегічний запас пального окупантів у Луганській області.

Про це повідомили у Луганській обласній державній адміністрації.

Вказується, що після двох займань на нафтобазах у Луганську та Ровеньках, окупанти лишилися можливості накопичувати і зберігати значний об'єм продуктів переробки нафти в одному місці.

«Тепер нестачу відчутно ще більше. Звісно, що поставки пального росіянами до окупованої Луганщини не припиняються, але вони не відповідають поточним потребам. Й стратегічного запасу вже немає», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері 7 травня масштабна пожежа спалахнула у тимчасово окупованому Луганську. Росіяни заявили, що згоріла нафтобаза та шукають «винуватців».

Після цього у російських військових почалися серйозні проблеми з пальним.