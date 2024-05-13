Українські військові знищили стратегічний запас пального окупантів у Луганській області.
Про це повідомили у Луганській обласній державній адміністрації.
Вказується, що після двох займань на нафтобазах у Луганську та Ровеньках, окупанти лишилися можливості накопичувати і зберігати значний об'єм продуктів переробки нафти в одному місці.
«Тепер нестачу відчутно ще більше. Звісно, що поставки пального росіянами до окупованої Луганщини не припиняються, але вони не відповідають поточним потребам. Й стратегічного запасу вже немає», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, увечері 7 травня масштабна пожежа спалахнула у тимчасово окупованому Луганську. Росіяни заявили, що згоріла нафтобаза та шукають «винуватців».
Після цього у російських військових почалися серйозні проблеми з пальним.
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Українські військові знищили стратегічний запас пального окупантів у Луганській області.
Про це повідомили у Луганській обласній державній адміністрації.
Вказується, що після двох займань на нафтобазах у Луганську та Ровеньках, окупанти лишилися можливості накопичувати і зберігати значний об'єм продуктів переробки нафти в одному місці.
«Тепер нестачу відчутно ще більше. Звісно, що поставки пального росіянами до окупованої Луганщини не припиняються, але вони не відповідають поточним потребам. Й стратегічного запасу вже немає», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, увечері 7 травня масштабна пожежа спалахнула у тимчасово окупованому Луганську. Росіяни заявили, що згоріла нафтобаза та шукають «винуватців».
Після цього у російських військових почалися серйозні проблеми з пальним.