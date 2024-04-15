У Корабельному районі Миколаєва внаслідок руйнування каналізаційної труби виникла вирва біля будинку / Фото: НикВести, Марія Хаміцевич

У Корабельному районі Миколаєва внаслідок руйнування каналізаційної труби виникла вирва біля будинку за адресою проспект Богоявленський, 325/5.

Про це у Миколаївводоканалі повідомили 15 квітня.

Яма утворилась два тижні тому. Комульники пояснили, що їм не вистачає кадрів, тому вони виконають ремонт, коли закінчать попередні ліквідації аварій.

«Через велику кількість аварій, брак кадрів та спеціальної техніки, наразі немає можливості зреагувати і почати ремонт. Містом є ще кілька локацій (вул. Крилова 19-А, Біла-Лазурна), де вже тривають термінові аварійні ремонти каналізаційних мереж та колекторів. Тому доводиться проводити стабілізаційні роботи на місцях деяких аварій. Для мінімізації наслідків Миколаївводоканал здійснює перекачку стоків за допомогою насосного обладнання», — йдеться у повідомленні.

У водоканалі зазначили, що після закінчення ремонтних робіт за іншими адресами, розпочнеться ремонт на проспекті Богоявленський, 325/5.

У коментарі «НикВести» директор комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко розказав, що в одному місці вже просанували частину труби, а у другому наразі не можуть приступити до роботи.

— Бо у нас набагато більша проблема на одній із насосних станцій. Тому поки ми не можемо повернутися на Богоявленський, але плануємо до кінця тижня усунути ті аварії які є у Лісках і вже повернутися на проспект Богоявленський, 325/5 тим ресурсом, який в нас наразі є, — зазначив він.

Борис Дуденко додав, що на проспекті Богоявленському, 325/5 відбулася закупорка колектора, тобто стоки не проходять.

Скільки часу може відбуватися ремонт у водоканалі не змогли відповісти. Зазначили, що це буде відомо тільки після обстеження.

У Корабельному районі Миколаєва внаслідок руйнування каналізаційної труби виникла вирва біля будинку / Фото: НикВести, Марія Хаміцевич

У Корабельному районі Миколаєва внаслідок руйнування каналізаційної труби виникла вирва біля будинку / Фото: НикВести, Марія Хаміцевич

У Корабельному районі Миколаєва внаслідок руйнування каналізаційної труби виникла вирва біля будинку / Фото: НикВести, Марія Хаміцевич

Нагадаємо, через скарги миколаївців на жовтий відтінок води в кранах, комунальники вже декілька днів промивають водопровідні мережі. На підприємстві повідомляють, що процес промивки розпочався у минулі вихідні та буде тривати ще тиждень-два. Також мешканців закликають спостерігати за якістю води у своїх кранах та повідомляти про будь-які зміни.