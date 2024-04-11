Незаконний видобуток піску. Фото: екологічна інспекція

На Миколаївщині екологічна інспекція упіймала незаконного видобувача піску. Йому довелося сплатити 1700 гривень штрафу.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Чоловіка помітили 10 квітня у стихійному кар’єрі біля села Старогорожене Баштанського району. У нього не було спеціального дозволу на користування надрами.

Порушники вже встигли завантажити близько 1 кубічного метру піску. Через порушення природоохоронного законодавства він вже сплатив 1700 гривень штрафу.

Нагадаємо, що у вересні минулого року мешканець Баштанського району Миколаївщини пропонував хабар поліцейському за непритягнення до адміністративної відповідальності. За даними правоохоронців, чоловік займався перевезенням піску без дозвільних документів, за що і був затриманний. Але він вирішив підкупити поліцейського, щоб його відпустили та повернули раніше арештоване авто.