Траулер «Капітан Лобанов», фото з відкритих джерел

У Росії, під Калінінградом, спалахнула пожежа на борту траулера «Капитан Лобанов». Внаслідок пожежі є постраждалі.

Про це пише ТАСС із посиланням на місцеву владу.

Зазначається, що керівник пресслужби обласного уряду Дмитро Лисков заявив, що займання виникло «внаслідок позаштатної ситуації», не розкривши подробиць. Він запевнив, що ситуація перебуває на особистому контролі у губернатора Калінінградської області.

Як додають у відомстві, кілька людей постраждали через пожежу. Дмитро Лисков пообіцяв, що пораненим нададуть усю необхідну медичну допомогу, але їхню точну кількість не озвучив.

За даними джерела Telegram-каналу «112», траулер затонув у Балтиці неподалік міста Піонерський. Із семи членів екіпажу вдалося врятувати чотирьох. Стверджується, що одна людина загинула, ще двоє зникли безвісти.

Крім того, це не перша надзвичайна ситуація на цьому судні. У червні 2021 року малий рибальський траулер «Капитан Лобанов» завалився набік під час спуску на воду, після чого частково затонув. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 березня на нафтобазі у російському місті Рязань спалахнула пожежа.