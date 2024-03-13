У російській Рязані спалахнула пожежа на нафтобазі, скриншот з відео

У ніч проти 13 березня на нафтобазі у російському місті Рязань спалахнула пожежа.

Про це повідомляють росЗМІ.

За інформацією росЗМІ, три дрони влучили по підприємству «Рязаньнафтопродукт». Там зазначають, що безпілотник влучив в установку з первинної обробки нафти. Внаслідок атаки постраждали 2 людини.

У Telegram-каналі Mash стверджують, що завод нібито атакували дрони, які нагадують турецькі БпЛА Bayraktar. В атаці на нафтобазу там звинувачують ЗСУ.

Крім того, про атаку дронами повідомляли у Воронезькій області РФ. За даними губернатора області Олександра Гусєва, у ніч проти 13 березня там нібито виявили та знищили понад 30 безпілотників. Він додав, що внаслідок атаки є незначні пошкодження інфраструктури.

Нагадаємо, 7 березня у Росії заявили про збиття 47 безпілотників над чотирма регіонами. Російські ЗМІ припускають, що внаслідок атаки могло постраждати авіабудівне підприємство в Таганрозі. Також відомо про загиблих в одній з областей.