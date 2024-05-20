У річці Тиса на Закарпатті виявили чергове тіло людини, що, за словами прикордонників, намагалася нелегально потрапити до Румунії.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
«Чергового потопельника виявили в Тисі за 10 метрів від румунського берега. Про тіло, знайдене під залізничним мостом між населеними пунктами Грушово (Україна) та Кимпулунг-ла-Тіса (Румунія), прикордонникам повідомили румунські колеги», — йдеться у повідомленні.
Від початку травня це вже восьмий потопельник, якого знайшли у Тисі.
До цього прикордонники повідомили, що з початку року знайшли 30 тіл.
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У річці Тиса на Закарпатті виявили чергове тіло людини, що, за словами прикордонників, намагалася нелегально потрапити до Румунії.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
«Чергового потопельника виявили в Тисі за 10 метрів від румунського берега. Про тіло, знайдене під залізничним мостом між населеними пунктами Грушово (Україна) та Кимпулунг-ла-Тіса (Румунія), прикордонникам повідомили румунські колеги», — йдеться у повідомленні.
Від початку травня це вже восьмий потопельник, якого знайшли у Тисі.
До цього прикордонники повідомили, що з початку року знайшли 30 тіл.