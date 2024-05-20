У Тисі знайшли чергове тіло. Фото: ДПСУ

У річці Тиса на Закарпатті виявили чергове тіло людини, що, за словами прикордонників, намагалася нелегально потрапити до Румунії.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

«Чергового потопельника виявили в Тисі за 10 метрів від румунського берега. Про тіло, знайдене під залізничним мостом між населеними пунктами Грушово (Україна) та Кимпулунг-ла-Тіса (Румунія), прикордонникам повідомили румунські колеги», — йдеться у повідомленні.

Від початку травня це вже восьмий потопельник, якого знайшли у Тисі.

До цього прикордонники повідомили, що з початку року знайшли 30 тіл.