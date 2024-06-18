Авто потерпілого. Фото: Поліція

У Шевченківському районі столиці невідомий підійшов до авто та вистрілив у чоловіка, який перебував там. Наразі правоохоронці намагаються знайти та затримати нападника.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Києві.

Повідомлення про те, що на вулиці Віктора Ярмоли чути постріли, співробітники поліції отримали на лінію 102. На адресу виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управління поліції.

«Попередньо правоохоронці з'ясували, що до припаркованого на вулиці авто, в якому знаходився чоловік із дружиною, підійшов невідомий і вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не отримала», — сказано в повідомленні.

Про рівень поранень чоловіка, який був за кермом авто у поліції, не уточнили. На місці події працюють усі служби. Вирішується питання надання правової кваліфікації, вживаються заходи щодо встановлення та затримання нападника.

Нагадаємо, як у Запоріжжі стріляли у місцевого чиновника Максима Денщика. Його госпіталізували, проте лікарям не вдалося врятувати потерпілого.