Страйк польських фермерів у Варшаві. Фото: Polsat News.

У середу, 6 березня, у Варшаві почався генеральний страйк фермерів.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Очікується, що до страйку приєднаються понад 100 тисяч учасників з усієї Польщі. Крім аграріїв, очікується участь лісників, мисливців, гірників.

Як повідомляє видання, учасники зібралися біля будинку уряду і згодом пішою ходою підуть до Сейму. Протест супроводжується гучними звуками сирен і дудок. Попри заклики поліції не використовувати піротехніку, учасники акції палять вогонь і кидають петарди. Людей супроводєуть представники поліції.

Учасники виступають проти європейського «зеленого курсу», а також вимагають припинити імпорт сільськогосподарської продукції з країн поза ЄС, передусім з України.

«Офіційна позиція Варшави: ЄС має допомогти польським фермерам вивезти і продати збіжжя, яке є в залишку – а це, за словами Дональда Туска, – дев’ять мільйонів тонн. Щодо запровадження ембарго на російську і білоруську агропродукцію, Сейм Польщі має намір звернутися до Єврокомісії, щоб ухвалити таке рішення спільно, а не одноосібно як Латвія», йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск хоче запровадити комплексні санкції ЄС щодо сільськогосподарської продукції з РФ та Білорусі.

Нагадаємо, уряд Латвії заборонив імпорт зерна з території Росії та вимагає від Європейського Союзу такого ж кроку, оскільки вся російська сільськогосподарська продукція може бути замінена товарами з України.