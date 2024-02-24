Володимир Зеленський та Джастін Трюдо. Фото: пресслужба Офісу президента

У суботу, 24 лютого, в другі роковини повномасштабного російського вторгнення, Україна та Канада підписали угоду про «гарантії безпеки».

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Ми з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою. Документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 мільярди канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні», – повідомив глава держави.

Президент наголосив, що це потужне і вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення української стійкості.

Нагадаємо, 12 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили «гарантії безпеки» для України, які включають постачання сучасної військової техніки, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу у сфері кіберзахисту.

До цих гарантій доєднались Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія і Португалія.

Як відомо, у Силах безпеки та оборони України запровадили 287 стандартів НАТО, що навіть перевищує показники деяких держав-членів Альянсу.