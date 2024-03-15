Україна залишається єдиною країною, де заборонено будь-які пасажирські авіаперевезення.

Про це повідомляє Слово і Діло.

Усі інші країни, які застосовують обмеження, дозволяють принаймні частково використовувати свій повітряний простір.

Зазначається, що через активні військові конфлікти за винятком невеликої частини закрито повітряний простір таких країн як Сирія, Афганістан, Ємен, Ірак, Іран, Північна Корея, Лівія та Судан.

Обмеження у повітряному просторі. Інфографіка: Слово і діло

Наприклад, в Ємені первинним ризиком є навмисні атаки з боку терористичних груп, а також можливі авіаудари по країні. У Сирії основним ризиком вважається можлива помилка систем ППО — цивільні літаки можуть стати ціллю помилково або потрапити під перехресний вогонь.

Кілька країн отримали попередження про обмеження польотів на певних висотах або в конкретних районах. Наприклад, перед тим, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, було оголошено закриття повітряного простору уздовж західного кордону з Україною та Білоруссю. Також Білорусь встановила обмеження для певної частини свого повітряного простору щодо цивільної авіації.

У Молдові існує загроза для цивільної авіації у межах кордону з Україною, і країна час від часу закриває свій повітряний простір.

У Пакистані, Малі та Єгипті існують обмеження для польотів на певних висотах.

Нещодавно стало відомо, що Україна розпочала офіційні переговори з регуляторами США та ЄС щодо можливості відновлення пасажирських авіаперевезень. Консультації також проводяться з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.

Нагадаємо, з Одеси до аеропорту Кишинева запустять аеротрансфер.

Зазначимо, в Україні для перетину кордону запустили у грудні 2022 року проєкт «єЧерга». У травні 2023-го система запрацювала на 16 пунктах пропуску на західному кордоні — спершу туди могли записатись тільки водії вантажівок, але програму поступово розширюють.