Володимир Зеленський та Луїш Монтенегру, фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру у Лісабоні підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Про це повідомила пресслужба глави держави у вівторок, 28 травня.

Повідомляється, що угода закріплює зобов'язання Португалії підтримувати Україну для відновлення її територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року, включно з територіальним морем.

Португалія надасть щонайменше 126 мільйонів євро військової підтримки цього року.

«Також вона підтверджує участь у коаліції F-16, міжнародній коаліції спроможностей морської безпеки, а також у програмі закупівлі боєприпасів великого калібру, зусиллях із розмінування та зміцнення морської безпеки. Україна та Португалія координуватимуть і зміцнюватимуть спільні зусилля для підтримки нашої країни на її шляху до майбутнього вступу в НАТО», – повідомляє пресслужба.

Португалія також зобов’язується продовжувати участь у міжнародній коаліції за повернення українських дітей.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський учора, 27 травня, прибув із офіційним візитом до Іспанії.

Іспанія збирається виділити Україні пакет військової допомоги вартістю 1,129 мільярда євро.