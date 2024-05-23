Бійці 110 бригади імені Марка Безручка знищили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.
Про це повідомили у бригаді.
Зазначається, що це вже другий випадок на напрямку, де бригада виконує бойові завдання. Так, 22 травня українським військовим також удалося збити російський Су-25.
«Напередодні наші хлопці, посадили на вічну стоянку в донбаських степах ворожий Су-25. Це раз. А вже сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперськи відпрацювали по ще одному Су. Це два», — написали у 110 бригаді.
Нагадаємо, як у жовтні силі оборони збили ворожий Су-25, тоді це був п'ятий борт за 10 днів.
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Бійці 110 бригади імені Марка Безручка знищили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.
Про це повідомили у бригаді.
Зазначається, що це вже другий випадок на напрямку, де бригада виконує бойові завдання. Так, 22 травня українським військовим також удалося збити російський Су-25.
«Напередодні наші хлопці, посадили на вічну стоянку в донбаських степах ворожий Су-25. Це раз. А вже сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперськи відпрацювали по ще одному Су. Це два», — написали у 110 бригаді.
Нагадаємо, як у жовтні силі оборони збили ворожий Су-25, тоді це був п'ятий борт за 10 днів.