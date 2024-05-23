Штурмовик Су-25. Фото з відкритих джерел

Бійці 110 бригади імені Марка Безручка знищили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.

Про це повідомили у бригаді.

Зазначається, що це вже другий випадок на напрямку, де бригада виконує бойові завдання. Так, 22 травня українським військовим також удалося збити російський Су-25.

«Напередодні наші хлопці, посадили на вічну стоянку в донбаських степах ворожий Су-25. Це раз. А вже сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперськи відпрацювали по ще одному Су. Це два», — написали у 110 бригаді.

Нагадаємо, як у жовтні силі оборони збили ворожий Су-25, тоді це був п'ятий борт за 10 днів.