Пам’ятна стела на Алеї слави міського кладовища в Южноукраїнську, фото з відкритих джерел

Баштанська міська рада оголосила тендер на встановлення памʼятників українським військовим на міському кладовищі.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

На встановлення 14 надгробків виділено 700 тисяч гривень. Пам'ятники повинні бути встановлені до 25 грудня 2024 року.

Надгорбки, скриншот з проекту рішення

Надгробки будуть виготовлені з букинського габро. Основні параметри надгробків: висота — 1,93 м, довжина — 1,9 м, ширина — 1,15 м.

Кожен надгробок має бути ідентичним, за винятком художніх робіт, які погоджуються з родичами загиблих воїнів з урахуванням технічних характеристик. Камінь має бути якісним, без дефектів, тріщин і домішок, відповідати державним стандартам та нормативним актам чинного законодавства.

Встановлення надгробків здійснюється на могилах загиблих воїнів за заявкою замовника.

Вшанування загиблих військових на Миколаївщині

Раніше голова Баштанської міської ради Олександр Береговий зазначав, що у Баштанці збудують новий цвинтар, на якому відведуть окремий сектор для поховання військовослужбовців.

Нагадаємо, в жовтні 2023 року в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових.

Зазначимо, що Алею пам’яті воїнів-захисників, які загинули, боронячи цілісність та незалежність України планують створити також у Миколаєві.

Згодом миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що у Миколаївській міськраді вже визначилися з місцем, де буде облаштована Алея пам’яті воїнів-захисників України. ЇЇ планують розмістити по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.

Разом з тим у Первомайську родини загиблих запропонували створити «Алею слави» в центрі міста.

Крім того, у 2023 році з бюджету Миколаєва виділили 600 тисяч гривень на поховання загиблих військових ЗСУ. А сім'ям загиблих воїнів, які вирішили ховати їх на військовому секторі кладовища в Матвіївці запланували за бюджетні кошти встановлювати однотипні надгробні плити.