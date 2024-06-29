Зранку, в суботу, 29 червня, у Миколаєві загорівся легковий автомобіль RENAULT LOGAN.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС у Миколаївській області.

Власник авто знаходився поруч з транспортним засобом, коли відбулося займання. Чоловік викликав рятувальників.

У Миколаєві 29 червня горів автомобіль. Фото: ДСНС У Миколаєві 29 червня горів автомобіль. Фото: ДСНС

«На момент прибуття вогнеборців автівка вже була охоплена полум'ям. Рятувальники загасили пожежу, однак вогонь знищив автомобіль повністю», — пишуть ДСНС.

Наразі встановлюється причина займання.

Нагадаємо, 25 червня в Миколаєві на проспекті Героїв України, 23 невідомі підпалили автомобіль Volkswagen Caddy.